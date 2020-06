Puglia, quarto giorno senza nuovi contagi. Ma tornano i decessi, due nel Foggiano

Ultimo aggiornamento: 15:23

Oggi in Puglia il bollettino epidemiologico sull'infezione da Covid-19 (coronavirus o Sars-Covid-2), reso noto dal presidente della Regione Michele Emiliano , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, non si registra alcun nuovo caso positivo ma sono stati notificati due decessi, entrambi in provincia di Foggia, dopo tre giorni consecutivi in cui entrambi i dati avevano segnato quota zero. Sono stati effettuati ben 2.440 tamponi, ieri erano stati appena 843. I decessi in tutto salgono a 545. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 175.811 test.Sono 3857 i pazienti guariti (+ 14 rispetto a ieri) e 129 i casi attualmente positivi (-16), dei quali 25 ricoverati (-3 rispetto a ieri) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.531 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.170 nella provincia di Foggia; 521 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.