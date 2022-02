Puglia, venti gelidi dalla Russia e neve anche sulla costa. La Protezione civile dirama allerta meteo gialla

Tempo a tratti instabile. Correnti fredde nordorientali che portano ancora molte nubi e precipitazioni sul medio e basso Adriatico, ma anche in Puglia . La neve cadrà a quote di bassa collina rasentando addirittura le coste molisane e pugliesi settentrionali.

Torna la neve in Puglia: borghi colorati di bianco e mezzi spargisale al lavoro sulle strade. Le foto

Non accennano a diminuire i venti gelidi che dal weekend hanno iniziato a soffiare sull'Italia dalle terre gelide della Russia. Almeno fino a domani, martedì grasso, il Paese farà i conti con quest'aria fredda foriera di ondate di tempo perturbato soprattutto nel Centro-Sud adriatico. Dalle primissime ore di domani 1 marzo - secondo il Meteo.it - un nuovo apporto di aria gelida irromperà sul Paese. Il tempo sarà destinato a peggiorare ancora una volta su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e poi su Basilicata e Calabria.

Questo nuovo afflusso di aria fredda sarà accompagnato da precipitazioni diffuse che potranno risultare nevose, almeno nelle prime ore del giorno fin su pianure e coste adriatiche. Neve sul Gargano e fiocchi misti a pioggia possibili anche a Bari nelle primissime ore. Dopo questo ennesimo impulso gelido la situazione muterà radicalmente; l'alta pressione delle Azzorre tornerà a espandersi sul nostro Paese garantendo qualche giorno di stabilità atmosferica, una decisa attenuazione dei venti e un lieve rialzo delle temperature, sia massime che minime.

Nel dettaglio Martedì 1° marzo. Al sud: molto instabile con piogge e nevicate in collina. Mercoledì 2. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso, rare precipitazioni. Da giovedì nubi in aumento su tutte le zone occidentali, poi peggiorerà in Sardegna.

L'allerta meteo

Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Regionale Puglia ha emanato un’ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico sulle zone di allerta C-Puglia Centrale, F-Puglia Bradanica, G-Basso Ofanto, a partire dalle 08.00 di domani 1 Marzo 2022 e per le successive 12 ore.

Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 200-400 m, con locali sconfinamenti fino al livello del mare sulla Puglia garganica, con apporti al suolo fino a moderati sui rilievi della Puglia Centrale e alle quote superiori a 400 m sul resto della Puglia, pertanto è stata emessa una ALLERTA GIALLA per neve, a partire dalla mezzanotte di oggi 28 febbraio e per le successive 24 ore, sulle zone di allerta H-SubAppennino Dauno, A-Gargano e Tremiti, B-Tavoliere, C-Puglia Centrale Adriatica, F-Puglia Centrale Bradanica, G-Basso Ofanto, I-Basso Fortore.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi,tutte le info su https://protezionecivile.puglia.it/rischi/rischio-meteo-idro/norme-di-autoprotezione-rischio-meteo-idro/.