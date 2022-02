Puglia, 10mila posti nelle costruzioni nei prossimi tre mesi. Ma la vera svolta arriverà con il green

Quasi diecimila posti di lavoro in più nel settore dell’edilizia da gennaio a marzo. Il dato promettente è contenuto nell’analisi sul comparto costruzioni fatta da Saie, la Fiera dedicata al mondo del mattone, dalla progettazione agli impianti, che da Bari – dove si è tenuta lo scorso anno – quest’anno, in ottobre, traslocherà a Bologna. In Puglia, secondo Saie, sono aumentate le imprese attive durante tutto il corso dell’anno. Un segnale di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati