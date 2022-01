Puglia, 3.000 nuovi positivi, nessun morto: i dati del bollettino per provincia

Sono 3.000 i nuovi casi positivi al Covid in Puglia su 67.636 test eseguiti: il tasso di positività è stabile al 4,44%. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Sono 27.367 le persone attualmente positive, 278 sono ricoverate in reparti di area non critica, 31 - come ieri - si trovano invece in Terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei nuovi casi accertati:

783 in provincia di Bari;

194 nella Bat;

594 nel Brindisino;

358 in provincia di Foggia; 698 nel Leccese;

268 nel Tarantino;

i residenti fuori regione sono 95,

quelli delle province in via di definizione 10

Il bollettino integrale è consultabile al link bollettino-epidemiologico-dell-1-gennaio-2022