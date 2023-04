Puglia, arrivano pioggia e vento forte fino a burrasca: addio alla primavera (almeno per ora)

Torna il maltempo: addio alla primavera, almeno per il momento. Arrivano vento e pioggia a partire da domani 3 aprile. La Protezione civile infatti ha diramato un nuovo bollettino: dalle prime ore di domani ci saranno venti da forti a burrasca sulla Puglia. Ecco le previsioni meteo.

L'allerta su tutta la Regione

La Protezione civile ha diramato due allerta meteo per la giornata di domani e le successive 36 ore. Dalle 8 di domani, lunedì 3 aprile, e per le successive dodici ore in Puglia sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori meridionali della Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla mezzanotte del 3 aprile e per le successive 24/36 ore invece si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali.

Le previsioni degli esperti

Secondo gli esperti di 3bmeteo.it «la settimana di Pasqua si aprirà all'insegna delle piogge e dei temporali che, a più riprese, interesseranno le regioni di sud est. Nello specifico le precipitazioni interesseranno, a fasi alterne, Puglia, Basilicata e Molise fino a mercoledì. La settimana proseguirà nel complesso instabile con nuove perturbazioni fredde da Nord. Temperature in netto calo, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali».