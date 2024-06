Puglia, balzo Pd. L'emozione di Decaro. Eletto Ventola (FdI): cosa cambia in Consiglio regionale

«Non mi aspettavo un risultato così travolgente, spero di essere all'altezza della fiducia che gli elettori hanno voluto accordarmi e farò del mio meglio per rappresentare l'Europa»: lo ha detto Antonio Decaro, già sindaco di Bari e ora europarlamentare dem, che ha fatto il pieno di voti in Puglia, trascinando il suo partito oltre un 30% mai visto da queste parti alle Europee e conquistando, in tutta la circoscrizione meridionale, poco meno di 500mila preferenze, tallonando il risultato di Giorgia Meloni.

«Continuerò ad essere “il sindaco” che avete conosciuto e che avete scelto, solo di una comunità più allargata. Abbiamo tanto lavoro da fare in Europa per il Sud ma non abbiamo paura, perché i sindaci sanno che dal giorno dopo le elezioni si comincia a lavorare per non tradire la fiducia di chi ti ha votato.

Vi porterò con me, primi cittadini d’Europa».

Le reazioni



Soddisfatto il Pd. Il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis: «Siamo davanti a un risultato straordinario, storico per il Pd in Puglia. È la prima volta che una forza progressista si afferma in regione come primo partito alle Europee: l'ultima volta abbiamo preso il 14%, oggi abbiamo più che raddoppiato il risultato con il 34%. Un dato straordinario, con i numeri incredibili che ci arrivano da Bari e provincia come del resto quelli di molti Comuni, dove il Pd ha superato il 40%. Davvero un risultato eccezionale e inaspettato che forse ci consentirà di eleggere due europarlamentari».

«Questo voto europeo conferma la leadership di Elly Schlein - ha detto ieri la vicepresidente nazionale del Pd e presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone - e la bontà di una linea che lo ha riavvicinato alle persone. A livello nazionale, siamo il secondo partito dopo FdI e ciò significa che si è polarizzato il consenso e, alla luce dei numerosi voti di lista senza preferenze, significa anche che c'è forse meno interesse per i singoli candidati. Un dato su cui aprire una riflessione visto che la preferenza è un vero strumento di democrazia e i partiti si nutrono con la passione di coloro che vi si dedicano».

Il parlamentare Marco Lacarra, fuori dalla sede regionale dei dem in via Re David a Bari, è stato il primo a parlare di «effetto Decaro». «Il Pd a Bari - ha detto - potrebbe essere il primo partito in tutti i seggi scrutinati. È l'effetto Decaro, che ha trascinato la lista.

Abbiamo la possibilità di affiancare a una segretaria, Elly Schlein, che è stata capace di imbroccare la linea giusta, un leader pugliese che saprà ben rappresentare il Mezzogiorno in Europa». E il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia ha poi rivendicato come «il risultato del Pd su scala nazionale consentirà al Pse di continuare a essere forte nel Parlamento europeo».

Forza Italia

«Ci davano per "morti", ma oggi è chiaro a tutti che il nostro presidente Silvio Berlusconi abbia messo radici così forti nel popolo italiano da averci proiettato nel futuro con un interprete fedele e lungimirante come Antonio Tajani» ha commentato il deputato Mauro D'Attis, commissario regionale di Forza Italia, che in Puglia all'inizio dello scrutinio segna il 7,68%. «Forza Italia - ha aggiunto - in base agli exit poll, ha raccolto un consenso importante che conferma la solidità del dialogo con il suo elettorato e la fiducia riscossa da Antonio Tajani e da tutta la nostra classe dirigente. In Puglia ci aspettiamo un risultato altrettanto importante, se non superiore alla media nazionale, e attendiamo gli esiti. Resta fermo che da domani saremo ancora più forti in Europa per difendere gli interessi dell'Italia e per mediare il confronto politico internazionale, traghettandolo verso i binari della pace e della moderazione». «Per quanto riguarda le amministrative pugliesi - ha concluso D'Attis - è presto per commentare, ma c'era chi riteneva che le partite si chiudessero oggi in favore del centrosinistra e, invece, a quanto pare sono ancora tutte da giocare».

Anche il viceministro azzurro Francesco Paolo Sisto ha evidenziato come sia stata «premiata la moderazione di Forza Italia, a partire dalle decisioni assunte sul fronte del conflitto con l'Ucraina e aver mantenuto questo atteggiamento moderato alla fine ha pagato». «Noi di Forza Italia riteniamo ragionevole allearci con i conservatori, il partito di Giorgia Meloni, per intenderci. Anche con la Lega c'è un buon rapporto. Il problema sono gli alleati che potrebbe avere la Lega» ha detto poi il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, ospite della Notte delle Elezioni 2024 organizzata da Adnkronos. «Dai primi risultati emerge una situazione complessa - ha proseguito, analizzando i dati -. Noi di Forza Italia facciamo parte del Partito Popolare Europeo e in Italia abbiamo avuto un risultato positivo».

«Un conto è il 14%, un altro è il 10% quindi aspettiamo a parlare. Dobbiamo capire meglio quali siano i dati» ha detto invece la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, del Movimento 5 Stelle durante la trasmissione "Porta a Porta" commentando i primi exit Poll delle Europee. «Se è vero, come sembra, che il Sud è andato a votare poco, questo ci penalizza - ha aggiunto - ed è triste che la gente non abbia capito l'importanza di questo voto. Queste europee dovrebbero essere sentite particolarmente dai giovani - ha concluso - perché il futuro dell'Europa riguarda soprattutto loro».

«Questo risultato è importante e straordinario - ha commentato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli -. Dobbiamo fare in modo che possa crescere sempre di più. Abbiamo la necessità di costruire un fronte democratico nel Paese di fronte a una destra che vuole sbaragliare le istituzioni repubblicane. Questo è un segnale, andiamo avanti. Questo non è che l'inizio».

Fratelli d'Italia e gli equilibri in Consiglio regionale

«Quasi novantamila voti, un risultato eccezionale del quale ringrazio voi che avete creduto in me e Giorgia Meloni» ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ora europarlamentare eletto, Francesco Ventola. «Un grazie sentito anche all'amico Raffaele Fitto senza il quale tutto questo non sarebbe potuto accadere. E poi al sottosegretario Gemmato e al ministro Lollobrigida. Ora si ricomincia, qualche ora di riposo e si riparte. Terrò fede all'impegno preso, inizia un nuovo percorso: andiamo tutti insieme in Europa». Insieme a Francesco Ventola potrebbe essere eletto anche Michele Picaro. In sostituzione di Ventola scatterà un posto in Consiglio regionale per Francesco Di Feo, candidato sindaco di centrodestra a Trinitapoli. Dunque, nel suo caso, si dovrò attendere per conoscere l'esito del voto: qualora fosse eletto sindaco, non potrebbe entrare in Consiglio regionale data l'incompatibilità fra le due funzioni e scatterebbe il nome successivo al suo. Al posto di Picaro, invece, Tommaso Scatigna, ex sindaco di Locorotondo confluito in FdI da Forza Italia.

Il Movimento 5Stelle

Certamente eletta Valentina Palmisano, mentre si attendono i conteggi finali per il secondo seggio eventuale per il M5S, con Mario Furore. Palmisano, intanto, ha ringraziato i suoi sostenitori con un lungo post.