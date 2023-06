Parcheggi temporanei: ok alle autorizzazioni. Adesso tocca ai Comuni

Dopo un lungo dibattito in aula, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’emendamento “salva parcheggi” che, fino al 31 dicembre congela l’applicazione della nuova normativa regionale. La deroga permetterà l’individuazione di aree sosta ad uso pubblico (di durata non superiore a 120 giorni) che potranno restare aperte anche prima di aver terminato l’iter autorizzativo previsto dal Paur.

La soluzione è stata adottata dall’aula, grazie al lavoro degli uffici dell’assessorato all’Ambiente e dei consiglieri, dopo l’allarme lanciato dai sindaci delle località turistiche pugliesi. Nelle scorse settimane, infatti, l’intera costa pugliese era stata invasa dalle auto rimaste senza parcheggi. La normativa aveva fatto piazza pulita delle aree sosta non autorizzate in zone boschive o dunali, destinate a scomparire per sempre. Ma aveva anche imposto un iter procedurale più lungo (150 giorni) per parcheggi temporanei autorizzabili, quelli in zona agricola. Tutti in drammatico ritardo.

Con l’emendamento invece la Regione dispone che sino al 31 dicembre 2023 le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a 120 giorni siano escluse dalla procedura di valutazione ambientale e paesaggistica, «a condizione che entro e non oltre 30 giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi».

Il mezzo passo indietro della Puglia



La Puglia non sconfessa dunque la legge regionale 26 del 2022, ma prende tempo per venire incontro ai comuni. In aula però l’argomento fa discutere: «Non potevamo permettere che si ripetesse ciò che è accaduto lo scorso week end in Salento, e non è solo una questione di multe, ma di incolumità e ordine pubblico - spiega la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone - Abbiamo agito consapevoli che si tratti di una norma di carattere temporaneo ed eccezionale, e per questo ringrazio gli uffici regionali per il grande lavoro svolto. Adesso sarà indispensabile che i Comuni si mettano subito a lavoro per trovare soluzioni permanenti».

«Non è un emendamento del Governo, - ha chiarito l’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio sollecitata dal consigliere del Misto Antonio Tutolo dopo aver dato il via libera al provvedimento -: tuttavia il tema era anche di ordine pubblico, con il rischio di una compromissione della stagione estiva». Da Azione, Fabiano Amati parla di una «illusione per quelli che si aspettano un provvedimento, perché questo è un provvedimento abnorme - spiega -, privo di qualsiasi competenza funzionale. Tutte le autorità amministrative possono disattenderlo». Anche Cristian Casili dal M5s parla di una «foglia di fico per permettere a livello territoriale di superare l’estate», evidenziando il pasticcio di responsabilità sulla materia.

Ma di fatto, anche il centrodestra mette da parte le ostilità decidendo di approvare anche i debiti fuori bilancio cui è agganciato l’emendamento pur di salvare l’estate pugliese, spiega Francesco Ventola da Fratelli d’Italia. Anche dalla Puglia Domani Paolo Pagliaro esulta: «La Regione ha deciso di spostare il termine per le autorizzazioni al 31 dicembre, per dare più tempo ai Comuni di mettersi in regola. Lo ha fatto con un emendamento bipartisan che ho firmato insieme ai colleghi Campo e De Blasi, approvato oggi in Consiglio regionale. Emendamento - aggiunge - che va nel solco della mozione che ho presentato nei giorni scorsi».

Ora la palla passa ai Comuni e alla Province, che dovranno tentare una corsa contro il tempo a stagione già iniziata per tentare di salvare il salvabile senza incorrere in problemi di carattere giudiziario. Ma dai territori c’è un cauto ottimismo: «Grazie a questo emendamento gli uffici di Comuni e Provincia possono autorizzare il parcheggio solo con la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) e tramite l’avvio del procedimento generale che per essere terminato avrà bisogno di 150 giorni», spiega Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e Presidente della Provincia di Lecce, presente al Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto nella prefettura di Lecce la settimana scorsa -. Grazie alla deroga - prosegue Minerva - i parcheggi che hanno i requisiti per essere autorizzati possono già partire. In 10-15 giorni chi fa domanda può essere autorizzato. Si tratta di un grande passo in avanti - conclude Minerva - perché risolve il problema dell’emergenza ma allo stesso ci dà la possibilità di avviare le procedure per arrivare preparati al prossimo anno. E di questo dobbiamo ringraziare il prefetto di Lecce e il Consiglio regionale che si è assunto questa importante responsabilità».