Dall'inizio dell'emergenza oltre 4mila morti in Puglia. Timori per l'arancione

La seconda ondata presenta alla Puglia un conto salatissimo: oltre 4.000 morti dall'inizio della pandemia, e l'85% dei decessi si riferisce proprio al secondo semestre.

A un anno di distanza dall'esplodere dell'emergenza, è possibile dividere il bilancio complessivo in due tronconi, da sei mesi ciascuno. La prima fase, la prima ondata appunto, è compresa tra gli inizi di marzo 2020 e settembre, con il periodo primaverile che era stato caratterizzato dal lockdown e quello estivo che - per tutta una serie di motivi - aveva fatto registrare una significativa tregua: nei mesi più caldi dell'anno, per esempio, sono stati tanti i giorni nei quali il bollettino faceva segnare zero decessi. Al primo settembre, i morti in Puglia erano stati 557, con 5.479 casi positivi totali. Numeri che confermano una tesi ormai data per assodata, secondo cui la Puglia fosse stata colpita dall'emergenza, ma sicuramente in modo meno profondo rispetto ad altre regioni italiane (Lombardia, Veneto, Piemonte, solo per fare alcuni esempi).

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO In Puglia altri 1.261 casi positivi e 29 morti da Covid: stazionario...



Il peggio, insomma, sarebbe dovuto ancora arrivare: ben più drammatici sono stati infatti i numeri della seconda ondata, nel periodo compreso tra l'inizio di settembre e oggi. I morti, innanzitutto: 3.464 in soli sei mesi, un tasso di mortalità quasi sestuplicato rispetto alla prima fase (in totale sono 4.021). Fanno altrettanto effetto anche le altre voci: i casi positivi totali sono saliti a 149.963.



C'è anche un'altra voce a dare chiaramente l'idea del netto peggioramento tra la prima e la seconda ondata, e riguarda la provincia di Taranto: nel primo semestre, era stata l'area regionale meno colpita dal Covid, con solo 316 persone colpite dal coronavirus al primo settembre. Un quadro che si è totalmente capovolto con la seconda ondata: fino a ieri, i casi positivi totali erano 21.997, un dato che sfiora la somma dei casi totali del Salento e della provincia di Brindisi.

Il bollettino di ieri indicava altri 29 decessi: il numero maggiore nella provincia di Foggia (11), sei nella provincia di Lecce, 5 nell'area tarantina, quattro nella provincia di Bari, uno a testa per la provincia di Brindisi e per la Bat. Nell'elenco anche un residente fuori regione.



Su 11.427 tamponi effettuati, 1.261 nuovi casi positivi (per un tasso di positività dell'11,03%): in questi casi, come praticamente avviene sui bollettini di tutti i giorni, quasi la metà riguarda la provincia di Bari (586). E si conferma appunto il quadro critico della provincia di Taranto, con 248 nuovi positivi. Poi, 125 casi nel Salento, 112 nella provincia di Foggia, 103 nella Bat, 76 nella provincia di Brindisi. A questi si aggiungono 12 casi di residenti fuori regione, mentre un caso dalla provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E tornano a salire ancora gli attuali positivi, passati dai 33.111 di martedì ai 33.668 di mercoledì.



L'aumento dei contagi non riguarda, ovviamente, solo la Puglia: da venerdì molte regioni saranno in zona arancione o rossa. Più della metà degli italiani dovranno dunque fare nuovamente i conti con negozi chiusi, spostamenti limitati all'interno del proprio comune o vietati. E un'altra incognita riguarderà ovviamente anche la scuola. «A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa», dice l'ex capo della Protezione Civile e attuale consulente della Lombardia Guido Bertolaso, esprimendo senza mezzi termini quella che è la preoccupazione della maggioranza dei governatori. «Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un'accelerazione nella risposta, rischiamo di essere travolti» ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, secondo il quale le restrizioni previste dalla zona arancione classica non bastano più.



La Puglia è a rischio arancione, come la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, Lazio e il Veneto. In rosso potrebbero invece andare l'Emilia Romagna, la Campania, che ormai da 10 giorni fa segnare più di duemila casi al giorno, e l'Abruzzo.