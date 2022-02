Puglia, Palese alla Sanità e Lopane al Turismo: Emiliano firma le nomine dei nuovi assessori/I nuovi equilibri in giunta

Rocco Palese alla Sanità e Gianfranco Lopane al Turismo. Michele Emiliano chiude finalmente la partita e nomina i due nuovi assessori regionali: firmati i decreti, confermata l'impostazione trapelata nelle ultime settimane, nonostante i veti interni al centrosinistra. Sono state così affidate le deleghe rimaste vacanti, da novembre, dopo le dimissioni di Pierluigi Lopalco e di Massimo Bray. Emiliano ha poi nominato Grazia Di Bari consigliera delegata per le Politiche culturali.

APPROFONDIMENTI REGIONE Emiliano rientra a Bari: il rebus rimpasto in cima all'agenda

Chi sono

Rocco Palese, salentino, sarà assessore esterno. Ex parlamentare di Forza Italia, è stato anche consigliere e assessore regionale (con la giunta guidata da Raffaele Fitto). Medico, attualmente è direttore del Distretto socio-sanitario di Gagliano del Capo. E' un altro nome pescato da Emiliano dal campo di centrodestra: da tempo tra Palese e il governatore c'era un asse sempre più solido. La delega di Palese è “Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid”, la stessa in precedenza dell'epidemiologo Lopalco.

Gianfranco Lopane, tarantino, è consigliere regionale eletto nella lista Con, il movimento civico di Emiliano. Alla prima consiliatura, è ex sindaco di Laterza. La delega è “Turismo, Sviluppo e impresa turistica”.

Grazia Di Bari, dalla Bat, è consigliera regionale del M5s. E' la seconda nomina per i cinque stelle fatta da Emiliano, dopo l'accordo post elettorale del 2020. Si occuperà di "Politiche culturali, il patrimonio materiale e immateriale e la valorizzazione dei borghi".

Il quadro e gli equilibri

Emiliano "sfida" così la sua stessa coalizione: dubbi sul nuovo scacchiere di nomine erano stati espressi, anche pubblicamente, da alcuni settori della maggioranza larga di centrosinistra. Dal Pd, prima di tutto: i democratici avevano chiesto al governatore più spazio in giunta, alla luce della folta delegazione presente in aula (15 consiglieri, solo tre dei quali sono assessori), ritenendo sovrarappresentato il movimento civico del presidente o comunque la delegazione di assessori riconducibili direttamente a lui. Dal Pd dubbi anche sulla scelta di delegare la Sanità a un ex centrodestra come Palese. Il governatore ha però scelto di non arretrare, nonostante il pressing. In giunta, ora, gli equilibri saranno i seguenti: tre assessori al Pd, due assessori a Con, due ai Popolari, uno a Sinistra Italiana (esterno), uno al M5s e un esterno in quota Emiliano.

Emiliano: "Esperienza e conoscenza"

“Esperienza, conoscenza del territorio, capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene comune: sono queste le ragioni alla base del conferimento delle nuove deleghe. I miei auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori e alla consigliera” dichiara Emiliano.

La consigliera delegata, per l'esecuzione dell’incarico, potrà avvalersi dei mezzi e delle competenze di Arti Puglia, Fondazione Apulia Film Commission, del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, degli altri Dipartimenti e Agenzie della Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto alla stessa demandata mediante specifici gruppi di lavoro.