Puglia, balzo senza precedenti: 1.741 nuovi contagi. Nell'area nord il 74% dei casi, ma preoccupa Taranto. Attualmente positivi triplicati in 19 giorni: ora sono 24mila

Sale ancora, e questa volta con un salto netto, il dato del contagio in Puglia, dove oggi - sabato 14 novembre - sono 1.741 i nuovi casi di positivi al covid 19 nelle ultime 24 ore su 9.745 test registrati. Un record assoluto dall'inizio della pandemia - tanto per contagi quanto per tamponi - dopo il lieve calo di nuovi positivi registrato ieri che lasciava ben sperare. Il rapporto positivi/tamponi torna a crescere: ora è pari a 17,8 casi di Covid ogni 100 test, il peggiore dato dall'inizio pandemia (il peggiore in assoluto, 19,97, risale al 23 marzo). Si riduce il numero delle vittime: 16 in tutto (22 ieri e 39 l'altro ieri): quattro in provincia di Bari, cinque nella Bat, cinque in provincia di Foggia e due in provincia di Taranto. Unico dato positivo, se così si può dire, il rallentamento di nuovi ricoveri: 60 (quattro giorni fa erano stati 113). Ma in 19 giorni (vale a dire meno di tre settimane) è triplicato il numero degli "attualmente positivi": ad oggi, 24.000 (qui il bollettino integrale).

La ripartizione dei nuovi casi su base territoriale accentua la frattura tra nord e sud della Puglia. Su 1.741 contagi sopravvenuti, infatti, il 74% dei casi (per un totale di 1.287) riguarda l'area nord. Nella zona sud preoccupa la situazione di Taranto. Il maggior numero di nuove infezioni, nel dettaglio, ancora una volta si è verificato in provincia di Bari con 584 casi; a seguire 524 in provincia di Foggia, 262 in provincia di Taranto, 179 nella provincia BAT, 122 in provincia di Lecce, 62 in provincia di Brindisi, 9 residenti fuori regione. Nello specifico, il capoluogo ionico ha seguito la seguente tendenza negli ultimi cinque giorni: 131 casi il 10 novembre, 153 l'11, 183 il 12 e 239 il 13. Un trend alquanto preoccupante.

Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 649.236 test. 8.560 sono i pazienti guariti. 24.000 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533.

