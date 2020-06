Puglia, nuovo lieve rialzo dei casi 5 da ieri. Lecce, Taranto e Bat restano a zero. Due i decessi

Ultimo aggiornamento: 15:17

Cinque nuovi casi positivi al Covid-19, su 1834 test, si registrano oggi in Puglia dove si sono verificati anche due decessi. Lo rende noto iI presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I cinque contagi si riferiscono rispettivamente 3 alla provincia di Foggia, 1 alla provincia di Bari, 1 alla provincia di Brindisi.I due decessi sono avvenuti 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia. Ieri su un numero più alto di test, 2246, erano stati registrati un solo caso positivo e zero decessi.Il numero di morti in totale è arrivato a 540. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 160.662 test. Sono 3.765 i pazienti guariti (+48 rispetto a ieri) e 220 sono i casi attualmente positivi (-35). Attualmente sono 33 i ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.525, così suddivisi:1.490 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.167 nella provincia di Foggia; 520 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.