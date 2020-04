Puglia, nuovo lieve calo dei positivi. Aumentano i test. Oggi 5 decessi

Ultimo aggiornamento: 17:57

È in leggero calo rispetto a ieri il numero dei nuovi casi positivi al covid-19 oggi in Puglia, nonostante un incremento marcato dei test. In leggera crescita i decessi.Il bollettino epidemiologico della Regione di oggi (30 aprile) riporta su il numero dei tamponi effettuati: 2.126 test (ieri erano 1.838) dei quali sono risultati positivicasi (ieri erano 49), così suddivisi:12 nella Provincia di Bari;2 nella Provincia Bat;11 nella Provincia di Brindisi;12 nella Provincia di Foggia;3 nella Provincia di Lecce;3 nella Provincia di Taranto.L'incremento giornaliero sul totale è 1,07%, mentre il rapporto positivi/tamponi è 2,02%, entrambi in calo rispetto a ieri.Restano più bassi rispetto a una settimana fa anche i decessi: oggi sono stati(ieri 3): 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia, 2 in provincia Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 62.460 test. Sonoi pazienti guariti (ieri 692). 2949 sono i casi attualmente positivi, ieri erano 2.927 con un incremento dello 0,75%.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è dicosì divisi:1313 nella Provincia di Bari;373 nella Provincia di Bat;566 nella Provincia di Brindisi;1044 nella Provincia di Foggia;487 nella Provincia di Lecce;258 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia