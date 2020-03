Puglia, nuovo calo nei contagi: boom in provincia di Bari. Dieci decessi a Foggia. 27 guariti

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo calo dei contagi in Puglia rispetto a ieri ma anche nuovo record di decessi per Covid-19 . Secondo il bollettino epidemiologico della Regione, nelle ultime 24 ore (29 marzo) sono stati infatti effettuati 861 test per l'infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi (contro i 124 di ieri) così suddivisi:49 nella Provincia di Bari;2 nella Provincia Bat;4 nella Provincia di Brindisi;22 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;6 nella Provincia di Taranto;1 fuori regione7 non attribuiti.Se la curva del contagio torna a scendere, con uno zero in provincia di Lecce, bisogna però registrare il drammatico dato dei decessi, che torna alto: ne sono stati registratinelle ultime 24 ore: 2 in provincia di Bari (93 e 90 anni), 2 in provincia di Lecce (85 e 97 anni), 10 in provincia di Foggia (77, 93, 77, 89, 74, 69, 87, 93, 84 e 69 anni), 1 in provincia di Brindisi (83 anni).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 12.631 test. E rispetto a ieri ci sono anche altri due nuovi pazienti guarti: in tutto sono quindisono i pazienti che risultano negativi dall'inizio dell'infezione.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.549, così divisi:518 nella Provincia di Bari;98 nella Provincia di Bat;152 nella Provincia di Brindisi;377 nella Provincia di Foggia;239 nella Provincia di Lecce;99 nella Provincia di Taranto;18 attribuiti a residenti fuori regione;48 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.