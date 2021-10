Puglia, 118 nuovi contagiati e un morto: i dati del bollettino regionale, provincia per provincia

In Puglia altri 118 casi positivi al Covid-19 su 14.429 tamponi esaminai nelle ultime 24 ore. Un morto porta il bilancio delle vittime di questa pandemia, per la sola nostra regione, a 6.802. Sono dunque 2.397 le persone attualmente contagiate dal Covid, 136 delle quali si trovano ricoverate nei vari ospedali pugliesi, 20 in Terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI No vax in corteo: «Come mai i senzatetto non muoiono di... LECCE Martano, scritte "no vax" nei pressi dell'hub... FOGGIA Allarme covid, maxi focolaio: 60 positivi, 30 sono studenti tra 7 e...

Secondo il bollettino regionale i contagi delle ultime 24 ore sono così suddivisi: