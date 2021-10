Puglia, 121 nuovi contagi Covid e un morto: gli attualmente positivi sono 2.559

Ci sono altre 121 persone contagiate dal Covid in Puglia, con il numero degli attualmente positivi sceso a 2.559. Un morto nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nell'ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia e in base al quale i nuovi infetti sono così suddivisi:

35 in provincia di Bari;

18 nella Bat;

10 in provincia di Brindisi;

31 in provincia di Foggia;

9 nel Leccese;

23 in provincia di Taranto

Degli attualmente positivi, 151 sono ricoverati in reparto di area non critica; 17 in Terapia intensiva.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link bollettino-epidemiologico-del-5-ottobre-2021