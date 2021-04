Puglia, 23 decessi e 2.142 positivi: 15,7% dei test

Sono 2.142 (poco più dei 2.044 di ieri) i casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 13.636 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, con un tasso di positività del 15.7%. I nuovi casi sono così suddivisi: 711 in provincia di Bari, 173 in provincia di Brindisi, 183 nella provincia Bat, 241 in provincia di Foggia, 256 in provincia di Lecce, 574 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Scarica qui il bollettino completo.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA In Puglia, occupata metà dei posti letto. In un anno, il 5%...

23 i decessi

Sono stati registrati 23 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.912.783 test. 144.505 sono i pazienti guariti. 50.166 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 199.567 così suddivisi: