Puglia, nuova giornata a zero contagi. Massima allerta sugli arrivi

Nonostante il nuovo boom di test (2508), la Puglia registra un altro giorno senza contagi e senza decessi. L'allerta resta molto alta per quanto riguarda gli arrivi, soprattutto dall'estero (i casi dei giorni scorsi hanno riguardato esclusivamente persone in arrivo da altri paesi) ma per ora la Puglia sembra reggere all'ondata di turisti che nonostante tutto si è riversata sulla costa e nell'entroterra.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 218910 test.3948 sono i pazienti guariti.60 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.556, così suddivisi:1.497 nella Provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database)382 nella Provincia di Bat669 nella Provincia di Brindisi (un caso precedentemente attribuito nel database alla Lombardia è stato attribuito alla provincia di Brindisi)1.171 nella Provincia di Foggia;527 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.