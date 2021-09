Emergenze e urgenze, basta chiamare il 112. Arriva il numero unico per la Puglia

Entro i primi mesi del 2022 la Puglia metterà in esercizio il Numero unico dell’emergenza 112. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine della riunione che si è svolta oggi in Prefettura, a Bari, dedicata allo stato di attuazione delle attività finalizzate all'attivazione del numero unico europeo di emergenza.

L'annuncio del nuovo servizio

All'incontro sono intervenuti il vicecapo della Polizia, il prefetto Maria Teresa Sempreviva, e il prefetto di Bari Antonella Bellomo. «Significa - ha aggiunto Emiliano - che componendo il numero 112, numero unico in tutti i Paesi della Ue, il cittadino potrà accedere, come in un portale unico, alla gestione delle emergenze e urgenze, da quelle di natura sanitaria a quelle di ordine pubblico».

Il numero unico sostituirà gli attuali 118, 112, 113 e 115. «Le funzioni di contatto attualmente operative - continua Emiliano - verranno rafforzate sia per evitare che in situazioni di iper-afflusso le chiamate alle sale operative possano risentire della mole di lavoro, sia elevare qualitativamente e quantitativamente i servizi, integrando i flussi informativi, introducendo nuovi. Qualcuno pensa che potrebbe allungare i tempi, specie per il 118, ma non è così. Una innovazione straordinaria che noi realizziamo perché l'Europa ha preso questa decisione per tutti i Paesi».

Emiliano ha annunciato che «entro i primi mesi del 2022 renderemo operativo questo sistema dal punto di vista delle strutture, delle sedi. Ci sarà una sede a Foggia, una a Modugno (Bari) e una in provincia dì Lecce. Tutto questo evidentemente è una rivoluzione copernicana, un lavoro titanico che la Regione Puglia sta facendo tra protezione civile e sanità».