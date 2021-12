Puglia, il Natale del green pass non lascia scampo: crollano le prenotazioni

Nuovo stop per il turismo: a rischio anche quest'anno le vacanze di Natale e Capodanno. Le ultime norme su tamponi e quarantene, introdotte dal Governo per fronteggiare il diffondersi del Covid e della nuova variante, frenano la voglia di viaggiare, sia in entrata in Italia che in uscita verso l'estero. Nelle ultime 24 ore, come si temeva, sono giunte numerose cancellazioni di viaggi verso la nostra regione da parte di turisti stranieri ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati