​Puglia realtà alla moda anche a livello virtuale: le eccellenze del manifatturiero nella mappa di Vogue Italia

Una vetrina promozionale per il sistema della moda pugliese, che offre ad alcuni protagonisti della filiera "Made in Puglia" l'opportunità di accedere a una delle bibbie della moda: la rivista Vogue.

Si tratta di un viaggio promosso da Regione Puglia in co-branding con la rivista, che propone un virtual tour tra alcune delle realtà del manifatturiero che brillano per eccellenza. A volte si tratta di storici laboratori oppure di aziende sconosciute al pubblico ma riferimento per gli addetti ai lavori.

Dal 31 maggio sul sito della rivista vogue.it, il viaggio dal titolo "Puglia, made with care", una mappa della regione, che in un solo clic apre come pop up le storie e la bellezza dei laboratori tessili orgoglio del territorio.

La mappa

Si parte dal nord della regione: da Novel Italia - Bellantuono, che si trova a Foggia ed è conosciuta per la produzione e distribuzione di abiti da sposa e cerimonia dal 1968. Più in basso, nella Bat, c'è Intimo Artù, azienda di Andria specializzata nel comparto della biancheria intima per donna e bambina. L'azienda da anni diffonde uno stile personale e un forte spirito creativo. I diktat sono la continua ricerca della qualità e la produzione effettuata interamente in Italia.

A Terlizzi, in provincia di Bari, troviamo Zero & Company dedita all'ideazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento per adulti e bambini. Nel 2019 ha ampliato la sua expertise nel mondo della moda dedicata all'adulto.

Poco lontano troviamo A&F, l'azienda con sede a Bari che svolge attività di design e produzione del brand Michele Achille. Il suo focus? Il prodotto artigianale e la valorizzazione delle piccole unità produttive locali. Utilizza solo materiali naturali pregiati quali lana, alpaca e cachemire.

A Locorotondo, la Sartoria Latorre nasce nel 1965 e produce abbigliamento sartoriale maschile. A Martina Franca T&T Tardia Textile Project produce abbigliamento uomo-donna.

Nel Brindisino, a Francavilla Fontana apre la porte l'azienda Dalmut, specializzata nella produzione di abiti sartoriali e su misura. La Dimas di Surbo vicino Lecce ed è specializzata nella produzione artigianale di calzature da cerimonia uomo. Mentre a Monteroni, il calzaturificio Fracap, fondato nel 1908 è specializzato nell'uomo-donna. E infine, nel cuore del capo di Leuca troviamo Texema che da più di 40 anni è specializzata nella produzione di abbigliamento donna da mare: qui abili ricamatrici lavorano pietre preziose, stoffe e filati pregiati mentre i macchinari garantiscono l'alta precisione e la qualità del prodotto.