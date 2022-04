Puglia, minori e sport: uno su due non lo pratica

In Puglia un minore su due non pratica sport di alcun tipo. Il dato preoccupante emerge da uno studio di Openpolis, che porta all'attenzione nelle varie regioni la percentuale dei ragazzi e dei bambini, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, che pratica sport. La media nazionale si attesta al 60% e la Puglia risulta tra le ultime in classifica, precisamente la quart'ultima, con soltanto Campania, Sicilia e Basilicata che fanno peggio. In Puglia pratica sport solo il 50,80% dei ragazzi. La Valle d'Aosta guida questa classifica con l'80% dei minorenni impegnati nello sport, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, dal Friuli Venezia Giulia e dalla Lombardia. Il divario tra Nord e Sud è evidente.

Pochi impianti

È interessante osservare - spiegano da Openpolis - come in diversi casi i territori in cui tanti ragazzi non fanno sport coincidano con quelli con minore dotazione di impianti sportivi. Una tendenza da analizzare con grande cautela: la carenza di luoghi dove fare attività è infatti solo uno dei tanti motivi per cui non si pratica sport nell'infanzia. Tra questi ad esempio la mancanza di tempo o interesse oppure le disponibilità economiche della famiglia.