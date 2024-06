Fa sempre più caldo: come è cambiato il clima negli ultimi 16 anni in Puglia? I dati per ogni città. Temperature in aumento ovunque (e piove meno)

Il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre in tutti i capoluoghi di provincia della Puglia tranne Barletta e Taranto, che resta però la città con il clima più acceso, visto che ci si stabilizza su una media superiore ai 19 gradi. La fotografia, inquietante e con vari spunti di riflessione lasciati sul tavolo, è dell'Istat, che ha pubblicato nei giorni scorsi le tavole con le temperature medie del 2022. Il primo dato che merita attenzione: in tutti i capoluoghi di Regione in Italia è stato l'anno con la temperatura più alta di sempre. I numeri rendono l'idea di un pianeta che si surriscalda giorno dopo giorno. Maggio 2024, a livello globale, è già il mese di maggio più caldo di sempre. Ogni record che va in questa direzione viene aggiornato spesso già dopo un mese. Se non è una discesa agli inferi - ma sia chiaro, per il solo concetto di fuoco e fiamme, senza alcun allarmismo gratuito -, poco ci manca.

I dati

Mercoledì scorso, in occasione della giornata mondiale del clima, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aveva detto: «Gli esseri umani, responsabili del cambiamento, rappresentano per il pianeta lo stesso pericolo del meteorite che ha sterminato i dinosauri. Nel caso specifico noi non siamo i dinosauri, ma il meteorite. Non siamo soltanto in pericolo, noi siamo il pericolo». E chissà cosa penserà quando la prossima settimana sarà in Puglia per il G7 e troverà, a Brindisi, 31-32 gradi centigradi, in un mese - questo - nel quale la massima dovrebbe essere (secondo le medie) 27.

La Puglia secondo i dati dell'Istat conferma la tendenza italiana. A Foggia la temperatura media del 2022 era di 18,1 gradi. Nel 2006, invece, si era fermi a 17,2°. Lo stesso vale per Taranto, 19,2° nel 2022 e negli anni immediatamente precedenti era andata anche peggio. Lecce ha toccato quota 18° (era a 17,5° 18 anni fa). Idem Bari, 18,2° nel 2022, 17,6 nel 2006. In parole povere: fa più caldo.

E piove meno.

Eccezion fatta per Foggia, tutte le altre città pugliesi vedono diminuire il numero di centimetri di acqua caduti dal cielo, con Taranto che fa registrare addirittura un -144 mm nel 2022 rispetto alla media del periodo 2006-2015. Sono 120, invece, i centimetri in meno a Lecce. E crescono i giorni ritenuti "estivi" (quelli in cui la massima è di almeno 25 gradi): a Taranto e Foggia sono 155, oltre un giorno su tre. Segno che non è solo l'estate a esser sempre più torrida, è che non ci sono più le mezze stagioni (proverbio a parte).

La scienziata

«Ogni mese è sempre il più caldo mai registrato. Non è un caso, è evidente che è in atto un processo che ci aspettavamo. È tutto il frutto di un cambiamento climatico di natura antropogenica», spiega Paola Mercogliano, ricercatrice al Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) con oltre 18 anni di esperienza nella ricerca nel settore.

Il meccanismo, secondo la studiosa, è piuttosto semplice: «La concentrazione di gas nell’atmosfera è in continua crescita, e questa è dovuta all’attività umana e all’utilizzo degli idrocarburi. Le cause e le attività umane che concorrono a questo sono diverse e tantissime. Tutte le fonti di attività umana che producono Co2 emettono nell'atmosfera i gas che creano l'effetto serra. Il cambiamento in atto è raccontato grazie a dati che arrivano da tutto il mondo. Però di certo il meccanismo non è per nulla complesso».

Guardare soltanto l’aumento delle temperature, però, sarebbe un errore. «Nel calderone del clima impazzito c’è anche la variabilità del meteo, gli eventi estremi sempre più frequenti, basti pensare che ad alta quota anche le turbolenze aeree accadono più spesso. L’intero complesso del clima è impazzito».

In campo l’Agenda 2030 dell’Onu, con l’obiettivo 13, che mira a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. «Questa è la priorità – spiega Mercogliano –. Bisognerebbe intanto implementare le politiche che possano diminuire la quantità di gas serra nell’atmosfera. Sono tante le attività umane che incidono sull’ambiente, anche il cibo ha un impatto importante. O ancora gli imballaggi di plastica. Esistono dei meccanismi finanziari, delle politiche, che favoriscono un modo di vivere più sostenibile, ma fin quando la politica non incoraggia l’uomo ad andare in questa direzione è impossibile». Tanto per fare un esempio: per veder diminuire il numero di automobili presenti – e in Puglia aumentano anno dopo anno secondo gli ultimi report – serve investire ancor di più nel trasporto pubblico. «Il cambiamento climatico in atto – spiega la professoressa del Cmcc – non è irreversibile. Possiamo ancora intervenire». Eppure «più tardi decidiamo di fare qualcosa, più l’emergenza avrà un costo alto in termini economici e sociali. Invertire la tendenza tra vent’anni vorrebbe dire costruire un mondo nel quale la qualità della vita sarà sempre peggiore». Ancora un esempio: l’innalzamento dei mari rischia di penalizzare tutte le realtà che oggi vivono di turismo. Oppure: che sviluppo avrà il turismo estivo se, con questo ritmo, le temperature continueranno a salire? Ma del resto siamo più meteorite che dinosauri.