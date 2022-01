Freddo e pioggia, maltempo in arrivo sulla Puglia: scendono le temperature

Temperature miti addio. Il clima primaverile di questi giorni lascia spazio al cattivo tempo: temperature in calo e pioggia. Fino a nevicate a bassa quota in tutta la Puglia.

Addio sole: bentornato inverno

Il fine settimana sarà solo l'anticipo di quell'inverno che i meteorologi (ilmeteo.it) definiscono «folle». E' in arrivo infatti l'anticiclone che porta con sé freddo e vento. Un inverno fuori dal nromale quello atteso nelle prossime settimane con un brusco calo delle temperature, fin troppo miti in questi giorni, che scenderanno anche di sette gradi. Insomma se domenca scorsa più di qualcuno ha perfino fatto il bagno a mare, la prossima è bene preparare un outfit da montagna.

APPROFONDIMENTI LECCE Il mare d'inverno: nel Salento il bagno a mare a gennaio LECCE Il mare d'inverno: bagno nel Salento

Colpa di una fredda perturbazione che si sposta verso il Centro-Sud con pioggia e neve fino in collina. Secondo il meteo.it «Da domenica 9 si registra una nuova perturbazione fredda, bufere di neve sulle regioni adriatiche a quote prossime alla pianura, maltempo intenso sul Centro-Sud». Il tutto in attesa, nelle prossime settimane, dell'aria gelida in discesa direttamente dall'Artico che irrigidirà le temperature.

Bari

Cielo coperto e pioggia debole domani (venerdì 7 gennaio) a Bari con le temperature che scendono di qualche grado: la massima sarà di 10 gradi, sabato scenderà a 9 fino ai 7 gradi di lunedì 10 gannaio con una tregua di freddo e vento nella giornata di domenica.

Lecce

Massime da 12 gradi e pioggia abbondante nel fine settimana a Lecce. Tregua anche nel capoluogo salentino domenica, con schirte ma temeprature che scendono fino a 9 gradi. Piogge previste anche l'inizio della prossima settimana.

Brindisi

Vento moderato e pioggia venerdì e sabato anche a Brindisi con temperature - le massime - che variano tra i 12 e i 10 gradi.

Taranto

Se la città ionica ella giornata di domani dovrà fare solo i conti con la pioggia, sabato e domenica dovrà tenere conto del calo delle temperature con le minime, seppur con qualque raggio di sole, che a Taranto oscilleranno tra 7 e 10 gradi.

Bat

Vento moderato e cielo coperto venerdì e sabato anche nella provincia della Bat, e temperture in linea con quelle della Regione: calo di qualche grado in attesa del rigido inverno delle prossime settimane.

Foggia

Decisamente più fredda la città di Foggia: già da domani, venerdì 7 gennaio, le temperature caleranno con la massima che oscilla tra 9 e sette gradi; previste piogge e cielo coperto anche nella a Nord della Puglia.