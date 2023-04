Meteo Puglia, 1 Maggio sotto l'acqua. Allerta di 12 ore per pioggia e temporali. Ecco le previsioni

Brutte notizie per il giorno di festa. "Lunedì sarà il giorno peggiore dal punto di vista meteorologico" dicono gli esperti. L'anticiclone africano con caldo e sole ha lasciato lo stivale. Già da oggi il tempo ha subito un peggioramento e domani - 1 Maggio - raggiungerà il culmin econ pioggia, temporali e grandinate purtroppo anche al Sud. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Allerta meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 1 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

La situazione generale

Da domenica - 30 aprile - tutta l'Italia sarà sotto l'acqua. «Sabato 29, la pressione cede, piogge deboli su Piemonte occidentale, Emilia e Toscana, modeste sulle regioni adriatiche. ponte 1° Maggio - discono da ilmeteo.it - da Domenica 30 e poi Lunedì 1 e giorni successivi, ciclone carico di piogge, temporali e grandinate. Temperature in diminuzione. Il tempo migliorerà al Nord da Mercoledì 3, ancora compromesso altrove. Da Giovedì 4 rimonta dell'alta pressione, ma non durerà molto».

Torna l'alta pressione su Puglia, Basilicata e Molise con tempo in prevalenza instabile.

Domenica 30 aprile

Cielo nuvoloso e deboli piogge nella giornata di domani - 30 aprile - su tutta la Puglia, in particolare su Daunia, Murge e Salento. Mentre su Tavoliere, litorale adriaticosettentrionale i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con attenuazione nella seconda parte della giornata. I venti, provenienti da Nord-Ovest, saranno deboli.

Lunedì 1 Maggio

Sarà un 1 Maggio da dimenticare, annunciano gli esperti, "decisamente burrascoso". «Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale - dicono gli esperti di 3bmeteo.it -. Nello specifico sulla Daunia Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle murge Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale; sul litorale adriatico meridionale. Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; su litorale ionico e Salento giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi - concludono da 3bmeteo.it - Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da poco mosso a mosso.