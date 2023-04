Meteo Puglia, 1 Maggio sotto l'acqua. Tempo instabile su tutta la regione: arrivano piogge e temporali

Brutte notizie per i prossimi giorni di festa. "Lunedì sarà il giorno peggiore dal punto di vista meteorologico" dicono gli esperti. L'anticiclone africano con caldo e sole è pronto a lasciare lo stivale. Già da domani il tempo peggiorerà fino a lunedì 1 Maggio caratterizzato da pioggia, temporali e grandinate purtroppo anche al Sud. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

La situazione generale

Da domenica - 30 aprile - tutta l'Italia sarà sotto l'acqua. «Sabato 29, la pressione cede, piogge deboli su Piemonte occidentale, Emilia e Toscana, modeste sulle regioni adriatiche. ponte 1° Maggio - discono da ilmeteo.it - da Domenica 30 e poi Lunedì 1 e giorni successivi, ciclone carico di piogge, temporali e grandinate. Temperature in diminuzione. Il tempo migliorerà al Nord da Mercoledì 3, ancora compromesso altrove. Da Giovedì 4 rimonta dell'alta pressione, ma non durerà molto».

Torna l'alta pressione su Puglia, Basilicata e Molise con tempo in prevalenza stabile e soleggiato fino a sabato 29 aprile compreso.

Sabato 29 aprile

Le previsioni di 3bmeteo.it: secondo gli esperti l'alta pressione andrà parzialmente indebolendosi questo comporterà l'arrivo di aria più umida che tradotto significa che il pomeriggio di oggi sarà nuvoloso. «Nello specifico sulla Daunia cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2900 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d'Otranto da poco mosso a mosso».

Domenica 30 aprile

Cielo nuvoloso e deboli piogge nella giornata di domani - 30 aprile - su tutta la Puglia, in particolare su Daunia, Murge e Salento. Mentre su Tavoliere, litorale adriaticosettentrionale i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con attenuazione nella seconda parte della giornata. I venti, provenienti da Nord-Ovest, saranno deboli.

Lunedì 1 Maggio

Sarà un 1 Maggio da dimenticare, annunciano gli esperti, "decisamente burrascoso". «Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale - dicono gli esperti di 3bmeteo.it -. Nello specifico sulla Daunia Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle murge Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale; sul litorale adriatico meridionale. Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; su litorale ionico e Salento giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi - concludono da 3bmeteo.it - Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da poco mosso a mosso.