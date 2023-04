Vento e mare mosso ma col sole: breve tregua del maltempo ma nel fine settimana torna la pioggia. Ecco le previsioni meteo in Puglia

Giornata prevalentemente soleggiata (che non significa che il cielo sarà limpido), vento e mare mosso. Nonostante le temperature siano in aumento l'estate sembra essere ancora lontana. Non sono ottime, dal punto di vista meteorologico, le previsioni in Puglia per i prossimi giorni.

Le previsioni

Il quadro generale annuncia una breve rimonta dell'alta pressione, poi tra domani - 12 aprile - e giovedì «una perturbazione atlantica colpirà il Nord e poi anche parte del Centro con temporali, grandine e addirittura neve fino a quote basse per il periodo». Brutte notizie per il weekend che prevede l'arrivo di nuovo ciclone con tanta pioggia specie al Centro-Sud tra sabato 15 e domenica 16. Temperature primaverili, più fresche ove piovoso o temporalesco» secondo gli esperti de ilmeteo.it.

L'evoluzione del meteo

Mercoledì 12 aprile: «Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com -. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto mosso».

Giovedì 13 aprile: «Un campo di alte pressioni abbraccia la Puglia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata» di giovedì 12 aprile - «Su litorale adriatico meridionale e Salento cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti moderati meridionali; Zero termico nell'intorno di 3050 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da poco mosso a molto mosso».