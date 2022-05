Puglia fortunata, quattro vincite al Lotto nelle ultime 24 ore: giocatori fortunati a Palagiano e Galatone

Puglia fortunata. Due vincite al Lotto e due al 10eLotto nelle ultime ore. Partendo dal Lotto: il premio più alto dell'ultimo concorso è stato erogato a Conversano, in provincia di Bari, dove con tre ambi e un terno un giocatore ha portato a casa 23.750 euro. Quattro terni e una quaterna su tutte le quote, invece, a Barletta dal valore di 12mila euro complessivi. In un concorso che ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia.

10eLotto, le vincite di giovedì 12 maggio

Al 10eLotto, invece, vinti 20mila euro a Palagiano, in provincia di Taranto, con un 8 Doppio Oro. Una vincita anche a Galatone, in provincia di Lecce, come riporta Agipronews.