Il Natale porta in dono la fioritura anzitempo di molti alberi da frutto e anticipa i tempi delle produzioni orticole. Ma si tratta di un regalo tutt’altro che gradito: i coltivatori pugliesi presto si troveranno a fare i conti con perdite che i più ottimisti stimano intorno al 50 per cento. Nel 2022, in Puglia, si è già registrato un calo della produzione orticola del 12,6 per cento rispetto al 2021. Stando ai dati Istat, si è passati da 2 milioni e 900mila tonnellate a 2 milioni e 580mila tonnellate di produzioni ortive. Le temperature anomale del periodo, poi, hanno sfalsato tutti i tempi, con un anticipo della maturazione di ortaggi come cicorie, finocchi, rape, broccoli e verze che ha generato un crollo dei prezzi. In molti campi, soprattutto nel Brindisino, non è difficile trovare colture abbandonate. E c’è chi ha sospeso la raccolta delle olive a causa dell’abbassamento dei prezzi.

Le associazioni

«Non c’è ancora un calcolo reale dei danni - spiega Piero Tunno, presidente del Distretto florovivaistico e del cibo di Puglia - ma il dato di fatto è che, in questo periodo, la temperatura notturna sarebbe già dovuta scendere sotto lo zero. Molte colture come i ciliegi, i mandorli, i peschi hanno bisogno di molte ore di freddo. Il caldo di questi giorni precluderà sicuramente il raccolto di molti frutti. Si stima che le perdite saranno intorno al 50 per cento». Anche per le produzioni orticole, aggiunge, si è verificato un anticipo delle fioriture, con conseguente crollo dei prezzi: «Questo clima, inoltre, pregiudica la qualità del prodotto stesso». La stessa sorte è toccata agli agrumeti, «fioriti adesso invece che a marzo-aprile e quindi, sottoposti al rischio delle prossime gelate, in seguito alle quali non è detto che possano esserci nuove fioriture. Anche il raccolto degli agrumi, dunque, potrebbe essere in buona parte compromesso». Inoltre, si è reso necessario spostare di almeno 40 giorni le potature di vigneti, oliveti e alberi da frutto.

Non se la passa meglio il comparto floricolo: «Tutto ciò che era in programma di fioritura a gennaio, febbraio e marzo è stato anticipato, con conseguente crollo dei prezzi a causa delle produzioni non programmate. Si preannuncia un danno importante e siamo fortemente preoccupati. Speriamo che il meteo ci doni diminuzioni graduali di temperatura, affinché le piante riescano a riacclimatarsi. Le gelate improvvise danneggeranno le piante in maniera definitiva».