Puglia, bambini sempre più raffreddati: l'incidenza tra 0 e 4 anni è passata da 18 a 22,93 casi ogni mille assistiti

L'influenza sembra non dare tregua. Al già difficile momento di convivenza con il covid si aggiunge anche il raffreddore. Si acutizza l'epidemia influenzale tra i bambini in Puglia: nell'ultimo aggiornamento della rete dei «medici sentinella» di Influnet, nella settimana dal 13 al 19 dicembre l'incidenza fra i bimbi tra 0 e 4 anni è passata da 18 a 22,93 casi ogni mille assistiti, il quarto valore più alto in Italia.

Considerando tutta la popolazione, l'incidenza è pari a 3,68 casi ogni mille assistiti, stabile rispetto al 3,81 di sette giorni fa. Solamente nell'ultima settimana sono stati diagnosticati 269 contagi. Anche negli adolescenti tra 5 e 14 anni l'incidenza è alta, 8,73 casi ogni mille assistiti, solo in Sicilia e Toscana si registrano valori più alti. Mentre negli adulti la copertura data dai vaccini sta producendo effettivi, visto che l'incidenza è bassa con 1,49 casi tra gli over 65 e 2,72 casi ogni mille assistiti tra i 15 e 64 anni.