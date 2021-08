La Puglia brucia, allarme Canadair. La richiesta della Protezione civile regionale: «Ci servono mezzi e ponti radar»

Il più delle volte, sono state le principali “armi” efficaci contro gli incendi che, nelle ultime settimane, hanno devastato in lungo e in largo la Puglia, ma anche la Calabria e la Sicilia e altre zone d’Italia. Si alzano in cielo con tutta la loro potenza e vanno decisi ad attaccare le fiamme: sono i Canadair, tecnicamente aerei anfibi bimotori con turboelica ad ala alta, acrobati del volo capaci di sganciare bombe d’acqua da 6 tonnellate....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati