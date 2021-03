Rosso scuro secondo l'Europa: la Puglia ad alto contagio Covid. In una settimana +15,7%.

La Puglia è in rosso scuro - cioè ad alta incidenza di contagio Covid - secondo l'Europa. Nella cartina di Bruxelles, infatti, non ci sono dubbi: la Puglia si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e Provincia di Trento tra le aree ad alta incidenza di contagio Covid, colorate in rosso scuro, nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Continua invece a migliorare la situazione nella penisola iberica, resta stabile in Francia, con la percentuale più alta delle infezioni a nord al confine con il Belgio e al sud alla frontiera con l'Italia. L'incidenza dei contagi torna poi ad aumentare in Svezia, nelle regioni olandesi vicine al Belgio. Nell'est Europa, quasi tutte le regioni sono in rosso scuro, ad eccezione della Romania, in rosso.

GIMBE, IN PUGLIA +15,7% CONTAGI IN ULTIMA SETTIMANA

Gli effetti della zona rossa non si intravedono ancora in Puglia: nella settimana tra il 17 e 23 marzo, secondo il nuovo rapporto settimanale della fondazione Gimbe, c'è stato un peggioramento dell'indicatore relativo ai «Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti» e si registra un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. I casi attualmente positivi ogni 100mila residenti passano da 992 a 1.103, mentre la variazione dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente è del 15,7%. Infine, si registra anche un incremento percentuale dei casi totali di contagio del 7%, contro il 6,4% della settimana scorsa.