“Terra del G7”. Unioncamere Puglia fa suo e sostiene il progetto ideato dalla nuova Camera di Commercio Brindisi-Taranto, presentandolo a Nicola Lener, ministro plenipotenziario, ex ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi e ora capo della delegazione che ha il compito di svolgere le attività di carattere logistico-organizzativo connesse agli eventi del G7 di Borgo Egnazia. Si tratta di un logo già ideato, che non appena riceverà il via libera verrà depositato per la registrazione. Sarà aggiuntivo rispetto a quello ufficiale con l’ulivo stilizzato, con sette fronde e le radici nel mare, scelto dal Governo e lanciato già da mesi. Nella sezione sottostante, che però non rientrerà nella parte registrata, il logo avrà scritto il nome Puglia per l’identificazione territoriale. Non essendoci ancora l’ok dagli organi deputati a gestire la complessa macchina del G7, non vengono per il momento forniti particolari stilistici sul logo di Unioncamere Puglia.

Le imprese

Il mondo economico ed imprenditoriale della Puglia è al lavoro non soltanto per garantire servizi e forniture varie nel corso del G7, che si terrà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano, ma anche per capitalizzare il ritorno d’immagine che il vertice - che porterà in Puglia ben 15 capi di Stato e di Governo, fra componenti del G7 e ospiti - promette di avere. Dal punto di vista turistico, ma anche per gli scambi commerciali e le possibili nuove relazioni d’impresa da stringere con partner provenienti da ogni angolo del globo.

«Unioncamere ha deciso di realizzare in proprio questo logo anziché farlo fare alla Camera di Commercio Brindisi-Taranto - spiega a Quotidiano il presidente Vincenzo Cesareo, che è anche vice da pochi giorni di Unioncamere Puglia -. Abbiamo parlato col ministro plenipotenziario Lener che dovrebbe concederci l’autorizzazione. Pare che non ci siano problemi al via libera. Sarà un logo nostro, che sostanzialmente evidenzierà lo storytelling di un evento così importante come il G7, cioè chi parteciperà, chi contribuirà, gli eventi, gli incontri e le località coinvolte. Tutto questo, a G7 concluso, darà poi luogo ad una pubblicazione che diffonderemo per far sì che il risalto del G7 e l’onda mediatica che indubbiamente ne deriverà, non siano dispersi ma, al contrario, promossi e valorizzati. G7 in Puglia, quindi, come avvenimento in grado di suscitare altri effetti positivi a valle e per un periodo il più possibile lungo. Stiamo parlando di un vertice mondiale che vedrà i leader dei sette Paesi più industrializzati, il nostro presidente Mattarella e per la prima volta in assoluto ad un G7 di Papa Francesco».

Il logo “Terra di G7”, chiarisce Cesareo, «sarà, insieme alla pubblicazione, nei portali delle Camere di Commercio e a disposizione di tutti coloro che avranno titolo a richiederlo. Intendo per quest’ultimi coloro che avranno contribuito al G7, siano essi luoghi o aziende o, ancora, sponsor. Il logo sarà a disposizione futura di tutti gli stakeholder che ne faranno richiesta, che riterranno utile fregiarsi di questo riconoscimento e che soprattutto avranno titolo ad esporlo. Le domande saranno valutate dalle Camere di Commercio. Un regolamento detterà modalità e criteri di accesso. Uno dei requisiti è che i soggetti richiedenti dovranno avere sede in Puglia. Prevediamo anche di realizzare un portale del G7, dove narreremo la storia di quello che è avvenuto nei giorni dell’evento e le location che hanno fatto da scenario e tutto questo a favore di coloro che vi hanno partecipato».

«Non possiamo per ora anticipare nulla sugli elementi che compongono il nostro logo - sottolinea Cesareo -. È stato ideato, ma resta top secret perché se non depositiamo la registrazione del marchio e soprattutto se il ministro Lener non ci autorizza al deposito del marchio, non possiamo rivelare alcunché. I capi di Stato e di Governo saranno a Borgo Egnazia, ma i partner, i componenti delle delegazioni, supponiamo che si muoveranno, vedranno dei posti, e allora perché non raccontare quanto accadrà? Perché non mostrare questi luoghi? Questa è la finalità che ci ha spinto e il supporto di Unioncamere regionale da anche coralità alla nostra idea. Si tratta di mettere in evidenza una Puglia straordinaria, bella, che crediamo sarà assolutamente all’altezza dell’evento che ci accingiamo ad ospitare».

«Sicuramente Borgo Egnazia è un luogo già famoso, così come il brand Puglia è noto - conclude Cesareo -, ma qui, tra logo e pubblicazione, si tratta di dare risalto a tutto ciò che si sta muovendo in termini di lavoro, di impegno, di organizzazione e di allestimenti, che non è certamente poco. La Puglia dell’accoglienza, dell’intraprendenza e del bello, la Puglia come terra d’incontro di storie, civiltà e culture diverse, può e deve trarre il massimo dal G7. Bisogna puntare ad ottenere un effetto di trascinamento anche dopo i giorni fatidici. E noi vogliamo contribuirvi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA