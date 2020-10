Puglia, impennata di nuovi casi: 196 in un giorno

Torna a crescere, questa volta raddoppiato, il dato del contagio da Covid 19 in Puglia. Oggi i casi riportati dal bollettino epidemiologico regionale parlano di 196 nuovi casi su 4822 test per l'infezione da Covid-19 effettuati.Un numero che preoccupa, soprattutto di fronte ai nuovi focolai giornalieri, anche nelle scuole.

Dei 196 nuovi positivi ben 80 sono in provincia di Foggia, 68 in provincia di Bari, 27 in provincia di Taranto. Più contenuti i casi in provincia di Lecce: 10, 7 nella provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi. 1 caso residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 435.524 test. 4.883 sono i pazienti guariti. 3.133 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.619, così suddivisi: 3.425 nella Provincia di Bari;784 nella Provincia di Bat; 786 nella Provincia di Brindisi; 2094 nella Provincia di Foggia; 839 nella Provincia di Lecce; 626 nella Provincia di Taranto; 63 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

EMILIANO: LA RETE OSPEDALIERA REGGE MA VA RAFFORZATA

«Oggi abbiamo raggiunto 196 contagiati in una sola giornata. Ed è evidente che la ripresa di tutte le attività in tempo di pandemia, la riapertura delle scuole, il ritorno delle vacanze, hanno determinato un innalzamento dei contagi. La struttura ospedaliera pugliese, comunque, sta reggendo bene anche se, com'è ovvio, c'è grande attenzione nel rafforzarla ulteriormente in questi giorni». Lo assicura il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commentando il dato dei nuovi positivi nella regione, mai così alto dall'inizio della pandemia. «Si tratta in gran parte di persone asintomatiche o paucisintomatiche - assicura - quindi al momento non c'è uno stress della struttura ospedaliera e nessuna particolare preoccupazione. Però il virus circola e circola con grande intensità».

LOPALCO: GUARDARE LA CURVA NEL COMPLESSO

«Come abbiamo imparato in tanti mesi di esperienza, non è il dato di una giornata che deve essere valutato, ma l'andamento della curva nel suo complesso. Il dato di oggi è legato alla casuale coincidenza di un aumento di casi in due province. È una situazione da monitorare attentamente che deve comunque invitare tutti noi alla massima attenzione e prudenza». Lo afferma Pierluigi Lopalco, responsabile per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, commentando i dati dei nuovi casi positivi, oggi 196, un numero mai raggiunto dall'inizio della pandemia.

