Covid, in Puglia numeri ancora alti: i nuovi casi verso quota duemila; 39 i decessi

Per il fine settimana si attende la decisione delle autorità centrali sulla collocazione della Regione in fascia arancione (o, al contrario, sulla conferma della zona rossa), ma intanto le cifre rimangono impietose per la Puglia. Non accenna infatti ad arrestarsi la crescita dei nuovi casi positivi al Covid 19. In sintesi, 1.867 i nuovi casi e 39 i decessi. In compenso, cresce di moltissimo il numero di guariti e si attenua - seppure di poco - quello degli attualmente positivi e quello sul totale dei ricoveri. Indicazioni anche queste utili ai fini delle decisioni sul colore della Puglia dalla prossima settimana. In mattinata, lo studio della Fondazione Gimbe aveva evidenziato un rallentamento dei contagi ma un aumento del numero complessivo di attualmente positivi, sebbene su base settimanale. Il bollettino di oggi fa registrare (ma su base giornaliera) l'esatto contrario.

Il dettaglio dell'emergenza

Oggi sono di nuovo in forte ascesa nonostante un lieve calo dei test. Anche il numero dei morti rimane alto. Per fortuna oggi si può rilevare una crescita consistente dei guariti e di conseguenza cala il numero degli attuali positivi. Confortante anche il dato in discesa dei ricoverati. Secondo quanto si osserva ne bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Salute, su 13.362 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono emersi 1.867 casi positivi: 681 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 113 nella provincia Bat, 391 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 397 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i positivi erano 1.488 su 13.647 test.

Gli eventi luttuosi

Sono stati registrati 39 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Stesso numero di ieri. In tutto in Puglia sono morte per covid 5.360 persone.

Il bilancio della pandemia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.047.926 test. sono 158.805 i pazienti guariti mentre ieri erano 156.914 (+1.981). Sono 51.726 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.789 (-63). I pazienti ricoverati sono 2.169 mentre ieri erano 2.205 (-36). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 215.891 così suddivisi: 83.824 nella provincia di Bari; 21.023 nella provincia di Bat; 15.823 nella provincia di Brindisi; 39.402 nella provincia di Foggia; 20.961 nella provincia di Lecce; 33.802 nella provincia di Taranto; 726 attribuiti a residenti fuori regione;330 provincia di residenza non nota.

Lo studio europeo sulle zone critiche

Valle d'Aosta, Piemonte e Puglia sono le uniche regioni italiane colorate in rosso scuro, ad alta incidenza di contagio da Covid, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Arancione il Molise, con 128 casi su 500mila abitanti. Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona parte della Francia. Nella penisola iberica la provincia di Valencia scende a 42 contagi ogni 500mila abitanti, con colore che vira verso il giallo.