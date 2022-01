Puglia nella morsa di "Burian": weekend di gelo e mareggiate

Freddo intenso ovunque con fiocatte dai 200 metri di quota anche al mattino: dai Balcani arriva "Burian" e l'inverno si prende la scena in Puglia. Drastico calo delle temperature e gelo per tutto il weekend, dunque, e minime fin sotto sotto lo zero. Ma pioggia mista neve potrà interessare anche le coste salentine fin verso il tarantino. A fare il resto saranno i venti forti di tramontana che provocheranno forti mareggiate lungo le coste.

Probabili nevicate dal Barese al Salento

Per domani - domenica 23 gennaio - i metereologi prevedono un veloce rialzo termico in quota con neve dai 400-500 metri (accumuli deboli). Poi in serata un ulteriore abbassamento delle temperature con fiocchi anche in pianura, dal Barese al Salento. Attenzione, infine, alle mareggiate che interesseranno specialmente le coste ioniche più esposte con raffiche di vento previste sino a 50 chilometri orari.