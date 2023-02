Freddo e gelate notturne fino al weekend. Resta il vento ma salgono le temperature. Ecco le previsioni meteo

Freddo e gelate notturne almeno fino a domani, giovedì 9 febbraio. Poi tornano a salire le temperature ma resterà il vento a dare fastidio in Puglia. Insomma il freddo che arriva dalla Russia non vuole andar via ma bisognerà rinunciare alla neve almeno a bassa quota. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Cosa succederà da domani

«Continua il flusso freddo - spiega Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com - con instabilità sparsa su tutta la regione. Anche se nelle prossime ore tenderà leggermente a smorzarsi, quindi avremo - aggiunge - dei rovesci sparsi soprattutto sul settore centrosettentrionale della regione, quindi Murge e Gargano nevose a quote collinari. Difficilmente la neve scenderà in pianura perché il flusso freddo inizia leggermente a smorzarsi».

Neve dunque solo oltre i 200/300 metri. Su Salento e Murge tarantine precipitazioni assenti e maggiore possibilità di ampie schiarite.

Le temperature

«Clima freddo fino a giovedì - prosegue Ferrara - con massime in genere non oltre gli 8/10 gradi e gelate notturne nelle zone interne. Poi da venerdì un progressivo addolcimento termico, con graduale aumento delle temperature con clima tuttavia nella norma, con gelate di notte ma di giorno le massime torneranno intorno ai 12/13 gradi. Da segnalare fino a domani compreso il vento ancora a tratti forti tra Est e Nord Est che poi piegherà a tramontana nel corso di venerdì attenuandosi parzialmente».