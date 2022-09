Puglia, exploit Fratelli d'Italia . Fitto e Gemmato: «Il Pd ed Emiliano i grandi sconfitti»

La Puglia è la regione dove Fratelli d'Italia ha ottenuto il miglior risultato al Sud, il 23,50%. «Un risultato chiaro» ha commentato il parlamentare eletto Raffaele Fitto, che ora dovrà lasciare il posto a Strasburgo. «Il nostro - ha aggiunto - sarà un governo serio e responsabile, come la campagna elettorale che abbiamo appena concluso e durante la quale abbiamo detto le cose come stanno, usando il linguaggio della coerenza e dell'onestà. Ci siamo assunti l'onere di dire le cose che vanno fatte nel Paese, di smetterla con slogan, sogni e false promesse perché il momento che viviamo è molto, molto difficile, forse il più difficile dal Dopoguerra a oggi e bisogna quindi avere i piedi per terra, la capacità e la serietà di affrontare le questioni in modo adeguato sia sul piano nazionale che internazionale».

I prossimi obiettivi

Soddisfatto il coordinatore regionale del partito, parlamentare uscente e rieletto, Marcello Gemmato. «In Puglia Fratelli d'Italia ha ottenuto il risultato migliore del Mezzogiorno. Il Pd e Michele Emiliano sono i grandi sconfitti di queste Politiche e il risultato rotondo ottenuto dalla coalizione di centrodestra ci proietta già sulle Comunali di Bari e poi sulle Regionali». Lo sguardo, insomma, è già alle partite calde della Puglia, fra ii 2024 e il 2025, per tentare di sfilare la poltrona di sindaco al centrosinistra di Antonio Decaro e di Michele Emiliano. «I nostri militanti - ha aggiunto Gemmato - vedono realizzato un sogno e Giorgia Meloni si accinge a diventare la prima donna premier della storia repubblicana».

Ci sarà anche da lavorare sulle differenze di risultato ottenute fra Nord e Sud del Paese, «anche cambiando l'idea che per il Mezzogiorno - ha aggiunto Fitto - ci sia un governo che distribuisce prebende. Dobbiamo avere la forza, e gli elettori ce l'hanno data, di fare qualcosa di serio e strutturale per le future generazioni. La sfida è proprio questa». Ora è tempo di festeggiamenti per i Fratelli d'Italia e di guardare a cosa accadrà a Roma fra poche ore. Per Fitto e Gemmato potrebbe aprirsi la possibilità di un ruolo in un possibile governo Meloni: «Sono a disposizione del partito e di Giorgia Meloni, ma l'obiettivo è continuare a fare gioco di squadra. i ruoli dei singoli - hanno concluso i due colonnelli pugliesi - sono poca cosa rispetto al progetto complessivo di risollevare l'Italia».