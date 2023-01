Lotto e 10eLotto premiano la Puglia: vincite per 150 mila euro nei primi concorsi del 2023

Il 2023 si apre nel segno delle vincite per la Puglia, che "vince" 107mila euro al 10eLotto e oltre 38mila euro con una doppietta al Lotto. Le vincite sono state realizzate nelle province di Bari, Taranto e Lecce.

10eLotto, Puglia protagonista: vincite per oltre 107mila euro

Il 10eLotto premia la Puglia con vincite complessive per oltre 107mila euro: come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Squinzano, in provincia di Lecce, con un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 6 Doppio Oro da 30mila euro a Bari. A Taranto si festeggia con un 9 da 20mila euro, mentre un 6 Oro da 7.500 euro è stato realizzato a Molfetta, in provincia di Bari. L'ultimo concorso del 10eLotto del 2022 ha distribuito premi per 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,7 miliardi durante tutto l’anno.

Lotto, doppietta in Puglia: vinti oltre 38mila euro

Doppietta al Lotto in Puglia, con vincite complessive per oltre 38mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Bari con un colpo da 23.750 euro e a Surbo, in provincia di Lecce, con altri 14.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto del 2022 ha distribuito 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera il miliardo di euro in tutto l'anno.