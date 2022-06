Festival estivi senza fondi. Attesa per il cda di Apulia: «È la Regione a decidere»

Ore caldissime per la rete dei festival del cinema pugliese, e non di certo a causa dell’afa africana di questa prima settimana di giugno. Commenti, passaparola, chat online e offline si sono rincorsi per tutto il weekend dopo il post lanciato sabato pomeriggio sui canali social della Festa di Cinema del reale, che denunciava l’assenza di indicazioni sulle risorse disponibili da parte della Regione Puglia e di Apulia Film Commission, a circa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati