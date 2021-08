Puglia, Ferragosto carissimo: a tavola i rincari più alti d'Italia. Tutti i dati

La Puglia è tra le mete preferite per trascorrere le vacanze. Tra le più ambite, ma anche tra le più costose. La regione più orientale dello Stivale fa registrare i rincari più alti d’Italia soprattutto sul conto da pagare al ristorante. Alle stelle, tuttavia, anche i costi per pernottamenti e lidi. A lievitare quindi non sono solo l’appeal e i numeri delle presenze, ma anche i prezzi. E il boom del turismo, che nell’estate dell’incertezza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati