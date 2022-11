Arriva anche in Puglia il primo farmaco che riduce il colesterolo

Un farmaco capace di ridurre i livelli di colesterolo e di diminuire il rischio di malattie cardiovascolari è stato somministrato oggi per la prima volta in Puglia a Canosa (nel presidio territoriale post acuzie), nella Bat. Il farmaco può servire a diminuire il rischio di malattie cardiovascolari, come infarti e ictus.

La storia del farmaco

Si tratta di un farmaco di recente approvazione, il cui impiego è stato autorizzato dall'Ema nel dicembre del 2020, somministrato ad un paziente 61enne infartuato, già sottoposto a rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica. «L'Inclisiran - afferma il dottor Giuseppe Diaferia, responsabile della Riabilitazione cardiologica di Canosa di Puglia - sfrutta la biologia molecolare attraverso un frammento di Rna che interferendo con l'Rna messaggero blocca la produzione di una proteina, la PCSK9, responsabile della degradazione del recettore per il colesterolo Ldl». L'Aifa ha approvato la rimborsabilità lo scorso mese di ottobre. Negli studi che hanno condotto all'approvazione, Inclisiran si è dimostrato utile nel ridurre i livelli di colesterolo in maniera maggiore rispetto alle statine o ad altri medicinali. «L'obiettivo finale di questa terapia - prosegue Diaferia- è ottenere nel paziente una drastica riduzione dei livelli di colesterolo LDL circolante, quello comunemente chiamato cattivo. Crediamo molto in questo farmaco d'avanguardia in quanto con il suo utilizzo abbiamo a disposizione un salvavita per i pazienti ad alto rischio di infarto».