Puglia, chi saranno i nuovi parlamentari europei? Decaro, Ventola e Palmisano sicuri. Spera Tramacere. La situazione

Primi calcoli, chi saranno i nuovi europarlamentari pugliesi? Tra gli eletti c'è chi è già certo del posto e chi invece spera in una rinuncia (o magari in una diversa ripartizione dei seggi).

Chi sarà eletto?

Nel Partito Democratico Antonio Decaro è il più votato in assoluto, con quasi mezzo milione di preferenze. E sarà, ovviamente, eletto. Nella Circoscrizione meridionale sicuri anche Lucia Annunziata, Lello Topo, Pina Picierno e Sandro Ruotolo. Così Georgia Tramacere, vice sindaco di Aradeo (provincia di Lecce) sarebbe la prima dei non eletti. Potrebbe scattare il seggio in caso di rinuncia.

In Fratelli d'Italia facile ipotizzare l'elezione di Francesco Ventola e (già consigliere regionale), Michele Picaro e Chiara Gemma, europarlamentare uscente. Tra gli uscenti dovrebbe farcela anche Mario Furore (foggiano) nel M5S, ed è già certa Valentina Palmisano, ostunese, già parlamentare. Nella Lega da valutare l'elezione di Roberto Marti.

A livello nazionale la Lega perde 14 seggi rispetto alle ultime Europee, Fratelli d'Italia ne guadagna 14 e il Pd ne guadagna quattro. Più 4 anche per M5s.