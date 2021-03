Prima settimana in zona rossa, spostamenti aumentati dell'1%: il caso Puglia. E rispetto al primo lockdown l'impennata è del 131%

Prima settimana in zona rossa per tante regioni italiane, Puglia compresa. E durante questi giorni di lockdown si è assistito a una complessiva riduzione degli spostamenti, con qualche importante eccezione. Lo rileva “City Analytics - Mappa di mobilità” la soluzione di Enel X e HERE Technologies che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale.

La ricerca rileva una differenza sostanziale nell'impatto delle misure restrittive decise dal Governo per le regioni rosse. Se nel Lazio, per esempio, gli spostamenti si sono ridotti del 20% e in Campania del 30%, nella nostra regione la variazione è stata minima e per di più positiva: gli spostamenti sono, cioè, aumentati dell'1%. Un dato che racconta come il lockdown sia molto poco rispettato.

IL CONFRONTO

Confrontando i dati con quelli relativi al periodo antecedente la pandemia da Covid, la riduzione degli spostamenti c'è stata e in Puglia è quantificata in un -15%, ma se il termine di paragone è il lockdown del secondo trimeste del 2020, allora in questo caso gli spostamenti registrati nella settimana appena trascorsa registrano un aumento percentuale del +131%.

Se alla Puglia spetta il triste primato di regione meno virtuosa nel rispetto delle regole imposte dalla zona rossa, scorrendo la mappa interattiva di City Analytics si scopre che in Lombardia la scorsa settimana c’è stata una diminuzione del traffico di appena l’1%, mentre in Piemonte del 3% e una riduzione rispettivamente del 24% e del 14% rispetto al periodo pre-Covid. Tra le regioni rimaste rosse, quella che ha registrato i maggiori movimenti rispetto alla settimana precedente è la Campania, con un incremento del 30% raffrontato ai sette giorni precedenti, ma con una riduzione del 10% rispetto al periodo pre-Covid. L’unica regione bianca d’Italia, la Sardegna, si è mossa poco di più del periodo pre-emergenza (+10%) e di appena l’8% rispetto alla settimana prima.

IL CASO DEL WEEK END

Focalizzandosi sul week end appena trascorso, rispetto al periodo pre-Covid è il Piemonte la regione che ha limitato più delle altre gli spostamenti sul territorio, con un -33% nella giornata di sabato 20 e un -53% domenica 21 marzo. La maggior riduzione di movimenti rispetto al fine settimana precedente è invece registrata in Puglia con un -55%. Sempre rispetto al week end precedente i cittadini del Lazio hanno ridotto i movimenti di un -40% nella giornata del 20 e -49% nella giornata del 21 marzo.