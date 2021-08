Puglia: si vota a ottobre in 54 Comuni

Puglia, si vota per il rinnovo di 54 Comuni in tutta la regione. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle regioni a statuto ordinario. Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Tredici i Comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, 41 quelli sotto la soglia dei 15mila abitanti.

Ecco dove si vota

Provincia di Bari - In provincia i Bari sono 5 i Comuni in cui i cittadini saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale. Adelfia, Noicattaro, Ruvo di Puglia, Triggiano.

Nella Bat - In autunno saranno due i Comuni chiamati al voto: Minervino Murge e Spinazzola.

Provincia di Brindisi - Si vota a Cellino San Marco, Cisternino, Fasano e San Pancrazio Salentino.

Provincia di Foggia - Saranno tredici le amministrazioni comunali da rinnovare a cominciare da Foggia. Alle urne anche i residenti di Alberona, Ascoli Satriano, Candela, Caselnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Lesina, Panni, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Zapponeta.

Provincia di Lecce - E' Lecce la provincia con il più alto numero di Comuni in cui si andrà alle urne a cominciare da Gallipoli e Nardò. Si vota poi ad Alessano, Alliste, Cannole, Caprarica, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Diso, Lizzanello, Melissano, Nociglia, Patù, Poggiardo, Sanarica, Specchia, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Ugento.

Provincia di Taranto - Si vota per il rinnovo di 9 amministrazioni comunali: Avetrana, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Massafra, Monteparano, San Giorgio Ionico, Statte, Torricella.