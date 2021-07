Puglia, effetto Green pass: in 24 ore le prenotazioni dei vaccini aumentate del 131,87%. Emiliano chiama Figliuolo

Prenotazioni aumentate del 131,87% in un solo giorno: effetto Green pass sulla campagna di vaccinazione in Puglia. Così, nel giorno della vigilia delle proteste che, oggi (24 luglio) hanno interessato circa 80 piazze italiane al grido di “Libertà” contro la decisione del Governo Draghi di introdurre la certificazione verde per l'accesso a vari servizi e attività, gli uffici regionali hanno registrato un'impennata delle prenotazioni per la somministrazione dei vaccini.

La comunicazione



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha chiamato il Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l'emergenza, per comunicargli questi dati e per dare atto al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro Roberto Speranza della risposta dei cittadini pugliesi al Green pass.