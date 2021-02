Dati al ribasso sui posti letto, così la Puglia è arancione. Ora corsa per rimediare

Dall'arancione al giallo. In tutti i sensi. Il giallo della fascia a minor rischio e a ridotto impatto delle misure restrittive. E il giallo dell'insolubile mistero.

La Puglia potrebbe presto - forse già nelle prossime ore - abbandonare la colorazione intermedia: si alleggerisce, quasi all'improvviso, l'impatto della pressione ospedaliera, indicatore fondamentale nello schema di ministero della Salute e Istituto superiore della sanità. Come mai? Alla radice ci sarebbe un banale errore materiale: la Regione non avrebbe comunicato il maggior numero di posti letto disponibili in terapia intensiva, circostanza che fa apprezzabilmente diminuire l'impatto dei ricoveri (attualmente sono 164, sono invece 1.614 i pazienti Covid complessivamente in un letto d'ospedale). Assessorato alla Sanità e Dipartimento Promozione della salute ieri hanno perciò trasmesso a Roma l'assetto aggiornato dei posti letto, dunque includendo anche ciò che mancava all'appello: per esempio, i posti letto mobili (i famosi ospedali da campo) allestiti nella Bat. Il totale finale è di 560 posti letto disponibili in terapia intensiva: circa 100 in più rispetto a poche ore prima.

Già ieri, l'Agenas (l'Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali) ha così ritoccato al ribasso la percentuale pugliese d'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, adesso al 29%. E pertanto al di sotto della soglia ritenuta critica del 30%. A margine: nel weekend il tasso era schizzato al 37%. Negli altri reparti Covid occupato il 41% dei posti letto (l'asticella ministeriale è al 40%). Ad ogni modo, sarà necessaria un'ordinanza del ministero della Salute, dopo vertice della cabina di regìa nazionale, per promuovere eventualmente e da subito la Puglia in fascia gialla.

Fin qui la cronaca dei fatti. Dopodiché c'è l'intreccio di errori, scelte, valutazioni politiche della Regione, pressing su Michele Emiliano e sull'assessore Pierluigi Lopalco. Innanzitutto, non sfugge l'improvviso zelo col quale la Regione ha deciso di far correggere il tiro al ministero: chiaro e ben intuibile l'intento di guadagnarsi la zona gialla. Eppure, tanto il governatore quanto l'epidemiologo e assessore sembravano di avviso pressoché opposto, al punto da auspicare comunque l'arancione pur in presenza di numeri e indicatori da zona gialla. Non bisogna riavvolgere troppo il nastro, è sufficiente fermarsi a sette giorni fa: «Meglio rimanere in zona arancione in questa fase», diceva Emiliano il 1° febbraio. Aggiungendo: «La zona gialla purtroppo lascia psicologicamente intendere che la tensione si sia abbassata. Non è così, noi abbiamo ancora tanti contagi», «i numeri della Puglia sono da zona gialla in questa settimana, dopo due settimane di dati da zona gialla sarà impossibile rimanere in arancione». Un mese prima il governatore era stato ancora più perentorio, letteralmente invocando l'arancione. E Lopalco, sempre il 1° febbraio: «Quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia. La scelta del Governo è inappuntabile: c'è una regola condivisa ed in base all'algoritmo l'Italia è gialla. Punto. Le scene registrate in dicembre quando molte regioni (fra cui la Puglia) passarono in zona gialla le ricordiamo tutti. Lo so che sarò impopolare, sono un pessimo politico: ma lasciare al virus la briglia sciolta in questo momento può essere un errore imperdonabile». Cos'è successo nel frattempo? Semplice: i titolari di bar e ristoranti - la categoria fin qui più penalizzata, ma tutto sommato disposta ad accodarsi alle restrizioni - è letteralmente esplosa, come una pentola a pressione. Una rivolta, quantomeno nelle parole. Perché tutti, lo scorso weekend, s'aspettavano la promozione in fascia gialla e perciò una boccata d'ossigeno. Il surriscaldarsi del clima deve aver indotto Emiliano e Lopalco a cambiare radicalmente approccio e rotta. E a scrivere al ministero.

La Puglia venerdì aveva una classificazione di rischio alta, nonostante Rt (il tasso di trasmissibilità del virus) inferiore a 1: pesa(vano) soprattutto i ricoveri. Adesso, alla luce dei nuovi numeri sui posti letto, potrebbe scalare a rischio medio. Resta un nodo: chi ha sbagliato a catalogare i dati sulla dotazione di posti letto? La cabina di regìa ministeriale o la Regione? E per quale motivo? Si tratterebbe di un errore di trasmissione dei numeri da Bari a Roma. E intanto Raffaele Fitto, co-presidente Conservatori e riformisti-FdI a Bruxelles, attacca: «Qui in ballo ci sono i mancati guadagni di una categoria che è già in ginocchio e che oggi avrebbe potuto riaprire fino alle 18», «qualcuno ha sbagliato a dare o registrare posti letti di terapia intensiva attivati nella provincia Bat».

Nulla va comunque dato per scontato. E occorre sempre monitorare l'andamento dei contagi. Ieri in Puglia 377 nuovi casi, su 3.583 test, e 23 morti. Il tasso di positività torna quindi a salire al 10,5%. Così i 377 nuovi casi: 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. I 23 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

