Puglia, due nuovi casi a Bari e Foggia. Frenata per i contagi nel Salento

Cala leggermente il dato dei nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia . Sono due su 1862 test effettuati mentre ieri erano tre su 2441 tamponi. Dopo tre giorni consecutivi senza decessi, oggi si registra un morto in provincia di Bari. Lo si apprende dal bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.I due casi positivi riguardano rispettivamente la provincia di Bari e la provincia di Foggia. I decessi raggiungono quota 552. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 240004 test. Sono 3964 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ieri) mentre sono 95 i casi attualmente positivi (+1) dei quali 18 ricoverati (+1) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4611 così suddivisi: 1.504 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 671 nella provincia di Brindisi; 1186 nella provincia di Foggia; 557 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.Dopo giorni di apprensione, si registra una frenata per il contagio nel Salento, che solo ieri aveva registrato tutti e tre i casi della giornata, tra cui quello di un bimbo di 4 mesi e nel nuovo report della Asl salentina ha visto i contagi fare un balzo da 5 a 33 in pochi giorni. Interessante anche il caso dei comuni salenti i sinora mai colpiti dal virus, che sono in tutto 24.