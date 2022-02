Puglia, arrivano droni e sensori per monitorare i focolai della xylella. Territorio controllato a vista anche attraverso immagini del satellite

Per monitorare la xylella in Puglia adesso arrivano anche droni e sensori. È il risultato di un accordo tra Dta (Distretto tecnologico aerospaziale) e Unaprol (Unione nazionale produttori olivicoli) per il monitoraggio precoce della malattia. Nel progetto Redox sono coinvolti anche Planetek Italia, l'Enav e il Cnr. «Grazie alla tecnologia - è scritto in una nota - sarà possibile la individuazione dei focolai nei primissimi stadi della infezione, per ridurne la velocità di avanzamento. È prevista l'elaborazione di immagini acquisite da satellite, aereo, drone e rilievi terrestri, che potranno «rendere più precise ed esaustive le attività di monitoraggio».

APPROFONDIMENTI LECCE Xylella, adotta (a distanza) un albero di ulivo per ricostruire il... REGIONE Arriva la cimice killer della sputacchina. Così si... LA CAMPAGNA OLEARIA Olio, sul mercato il 30% in meno: a Brindisi effetto xylella... REGIONE Xylella, domande per il reimpianto degli ulivi bloccate. Coldiretti:... LECCE Collepasso, rubati più di 120 ulivi appena impiantati

Arriva la cimice killer della sputacchina. Così si potrà combattere la Xylella degli ulivi

Il progetto per il monitoraggio del batterio killer

L'obiettivo è quello di perlustrare l'intero territorio regionale e definire strumenti di intervento con validazione scientifica da mettere a disposizione di amministrazioni pubbliche e imprenditori agricoli che potranno quindi intervenire con potature e lavorazioni del terreno. L'accordo avrà durata sino a dicembre 2024.

Xylella, adotta (a distanza) un albero di ulivo per ricostruire il paesaggio del Salento. Nasce il progetto "Olivami"

Per Giuseppe Acierno, presidente del Dta, «le tecnologie e gli strumenti digitali genereranno una trasformazione anche nel settore agricolo ed agroalimentare».

Il direttore nazionale Unaprol e direttore di Coldiretti Puglia Nicola Di Noia ricorda che «monitoraggio, campionamento, analisi di laboratorio e continua ricerca, considerato che non esiste ancora una cura per la batteriosi, per l'individuazione dei focolai nei primissimi stadi della infezione su piante sensibili e la successiva rimozione secondo legge, restano l'unica soluzione per ridurre la velocità di avanzamento della infezione».

Il dopo xylella, in Puglia mango e avocado a fianco degli ulivi secolari

Donato Boscia, dirigente di ricerca del Cnr-Ipsp (Istituto per la protezione sostenibile delle piante) evidenzia che «il miglioramento dei programmi di sorveglianza è un obiettivo strategico per prevenire l'insorgenza di nuove epidemie in aree indenni o contenere l'ulteriore diffusione di epidemie in atto».