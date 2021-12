Puglia, quattro decessi in 24 ore e 414 nuovo casi. A Foggia 146 contagiati

Quattro decessi e 414 nuovi casi covid in Puglia (ieri erano 497). Sono i numeri del bollettino ufficiale della Regione, stilato sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della Sanità. In 24 ore sono 414 i nuovi casi registrati su 14.744 test giornalieri con un tasso di positività del 2,8% contro il 2% di ieri. Quattro invece i decessi.

I casi provincia per provincia



Provincia di Bari: 66

Provincia di Bat: 8

Provincia di Brindisi: 104

Provincia di Foggia: 146

Provincia di Lecce: 82

Provincia di Taranto: 3

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 2



Le persone attualmente positive in Puglia sono 7.440, di queste 152 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva.