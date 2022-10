Puglia, sale la curva dei contagi: 2.104 i nuovi casi covid e sei morti. Tasso di positività al 21,8%

Salgono contagi, morti e tasso di positività. Dopo una breve parentesi di calo, il bollettino torna a segnare oltre 2mila contagi in sole 24 ore in Puglia: sono 2.104 i nuovi casi positivi al Covid su 9.640 test. Sei i decessi che sono stati registrati. Il tasso di positività è del 21,8%.

Sono complessivamente 14.227 le persone attualmente positive, 163 quelle ricoverate in area non critica, 10 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: Bari 594, Bat 97, Brindisi 257, Foggia 183, Lecce 673, Taranto 277. I residenti fuori regione sono 19, quelli di provincia in definizione 4.